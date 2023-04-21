Штайнер: готов подписать Хэмилтона в «Хаас», если Вольф будет платить ему зарплату

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о будущем семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, контракт которого с командой истекает по окончании этого сезона.

«Если Тото будет платить зарплату Льюису, то я готов пригласить его в «Хаас». Напишите ему об этом прямо сейчас. Когда Тото спросит, почему он должен платить зарплату, я отвечу: «Потому что ты должен!»

На самом деле, я думаю, что он останется. Он человек «Мерседеса». Какие ещё варианты у него есть? У всех остальных команд очень сильные гонщики. Макс в «Ред Булл», Фернандо в «Астон Мартин», Леклер — в «Феррари».

«Астон Мартин»? Я не слышал такого, ну да ладно. Удачи им убедить Лоуренса избавиться от Лэнса», — приводит слова Гюнтера Штайнера Metro.