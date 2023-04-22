Никита Мазепин подаёт в суд на Канаду с требованием снять с него санкции

Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин подаёт в суд на власти Канады, утверждая, что санкции, введённые против него, вредят его карьере, сообщает CTV News.

Как сообщает источник, Мазепин намеревается через суд потребовать у министра иностранных дел Мелани Жоли своего исключения из санкционных списков.

Из-за санкций Никите запрещено участвовать в гонках на территории Канады, что, по заявлению пилота, «катастрофически снижает» его шансы вернуться в Формулу-1 в 2024 году, как гласят документы.

При этом Мазепин отметил, что санкции должны быть отменены срочно, поскольку уже весной и летом начинаются переговоры о потенциальных вакансиях в Формуле-1.

Напомним, в марте 2023 года суд ЕС разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.