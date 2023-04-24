Хилл: возвращение Стролла после травмы стало доказательством его желания выступать в Ф-1

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что возвращение канадца Лэнса Стролла в начале сезона стало показателем его отношения к собственной карьере.

Напомним, Стролл попал в велосипедную аварию на предсезонной подготовке в Испании, получив переломы обеих запястий, однако вернулся уже на Гран-при Бахрейна, где финишировал шестым.

«Вопрос заключался в том, до конца ли Лэнс сосредоточен на своей карьере. Мне кажется, что иногда он сомневался в том, нужно ли ему это. И его возвращение после травмы стало доказательством того, что он не позволяет неудачам влиять на его место в Формуле-1. Это было показателем его желания продолжать выступать на самом высоком уровне», – сказал Хилл в подкасте F1 Nation.