Хилл: возвращение Стролла после травмы стало доказательством его желания выступать в Ф-1
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что возвращение канадца Лэнса Стролла в начале сезона стало показателем его отношения к собственной карьере.
Напомним, Стролл попал в велосипедную аварию на предсезонной подготовке в Испании, получив переломы обеих запястий, однако вернулся уже на Гран-при Бахрейна, где финишировал шестым.
«Вопрос заключался в том, до конца ли Лэнс сосредоточен на своей карьере. Мне кажется, что иногда он сомневался в том, нужно ли ему это. И его возвращение после травмы стало доказательством того, что он не позволяет неудачам влиять на его место в Формуле-1. Это было показателем его желания продолжать выступать на самом высоком уровне», – сказал Хилл в подкасте F1 Nation.
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