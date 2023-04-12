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Хилл рассказал, что должен сделать Лэнс Стролл, чтобы стать чемпионом мира

Хилл рассказал, что должен сделать Лэнс Стролл, чтобы стать чемпионом мира
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о том, что должен сделать канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл, чтобы выиграть чемпионский титул.

«Для начала Лэнс должен поставить перед собой задачу — завершить карьеру Алонсо. Да, звучит это жёстко, но сейчас то же самое пытается сделать Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе» и Нико Хюлькенберг — с Магнуссеном в «Хаасе». Любой пилот должен доказывать, что он в команде главный. Ещё Стролл должен забыть обо всём и жить только Формулой-1, если хочет добиться успеха. Мне кажется, он это понимает. Лэнс повзрослел и знает, чего хочет», — цитирует Хилла GPFans со ссылкой на подкаст F1Nation.

После трёх этапов нового сезона Формулы-1 Лэнс Стролл набрал 20 очков и располагается на шестом месте в общем зачёте пилотов.

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