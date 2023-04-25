На Moscow Raceway пройдёт первый этап Российской Дрифт Серии

Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) открывает новый сезон. Традиционно первый этап главного чемпионата страны по дрифту пройдёт в Москве на трассе Moscow Raceway близ Волоколамска, где 29–30 апреля соберутся лучшие пилоты России и тысячи их поклонников.
Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома Moscow Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно, а парные заезды будут доступны по подписке.
Расписание первого этапа RDS GP 2023 на трассе Moscow Raceway
29 апреля, суббота:
8:30–10:00 — тренировки;
10:00–13:00 — квалификация;
14:00–15:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;
15:30–18:30 — парные заезды ТОП 32.
30 апреля, воскресенье:
9:00–10:30 — тренировки;
11:00–12:30 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;
13:00–14:30 — парные заезды ТОП 16;
16:00–18:00 — парные заезды ТОП 8 / ТОП 4 / финал;
18:30–19:00 — церемония награждения.
Автодром Moscow Raceway стал первой трассой европейского уровня в России. Открытый в 2012 году, трек сертифицирован по категориям FIA Grade 1 (Международная автомобильная федерация) и FIM B (Международная мотоциклетная федерация), что позволяет проводить на автодроме гонки уровня Формулы-1 и World Superbike.
За всё время существования автодрома на нём проходили этапы ведущих международных серий DTM, WSBK, World Series by Renault, FIA WTCC, FIA GT, Blancpain Series, а также российских RDS GP, РСКГ, RSBK, Russian Endurance Challenge и TRD Endurance.
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