На Moscow Raceway пройдёт первый этап Российской Дрифт Серии

Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) открывает новый сезон. Традиционно первый этап главного чемпионата страны по дрифту пройдёт в Москве на трассе Moscow Raceway близ Волоколамска, где 29–30 апреля соберутся лучшие пилоты России и тысячи их поклонников.

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома Moscow Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно, а парные заезды будут доступны по подписке.

Расписание первого этапа RDS GP 2023 на трассе Moscow Raceway

29 апреля, суббота:

8:30–10:00 — тренировки;

10:00–13:00 — квалификация;

14:00–15:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;

15:30–18:30 — парные заезды ТОП 32.

30 апреля, воскресенье:

9:00–10:30 — тренировки;

11:00–12:30 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;

13:00–14:30 — парные заезды ТОП 16;

16:00–18:00 — парные заезды ТОП 8 / ТОП 4 / финал;

18:30–19:00 — церемония награждения.

Автодром Moscow Raceway стал первой трассой европейского уровня в России. Открытый в 2012 году, трек сертифицирован по категориям FIA Grade 1 (Международная автомобильная федерация) и FIM B (Международная мотоциклетная федерация), что позволяет проводить на автодроме гонки уровня Формулы-1 и World Superbike.

За всё время существования автодрома на нём проходили этапы ведущих международных серий DTM, WSBK, World Series by Renault, FIA WTCC, FIA GT, Blancpain Series, а также российских RDS GP, РСКГ, RSBK, Russian Endurance Challenge и TRD Endurance.