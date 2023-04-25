Никита Мазепин рассказал, какой реакции он ждёт на обращение своего фонда в МОК

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин поделился ожиданиями от обращения своего фонда «Мы выступаем как один» в МОК.

«Мы ждём положительной реакции. Мы говорим о нейтральности, а не о поддержке какой-то из сторон. Наши российские спортсмены являются лидерами в своих видах спорта, и мы бы хотели, чтобы они смогли выступать — в разных странах Евросоюза и не только. Для нас это самое важное.

Никаких контактов с МОК перед созданием этого письма не было. Комитет руководствуется спортивной составляющей, а мы являемся представителями спортсменов. Для нас самое главное, чтобы они объективно рассмотрели нашу заявку.

Готов ли я лично встретиться с Томасом Бахом? Конечно, готов. Главная цель — чтобы наши спортсмены были на международной арене. И если это поможет нашим спортсменам там оказаться, я готов вылететь [ради встречи] туда, куда могу», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Напомним, сегодня Евросоюз ввёл новые санкции против Никиты Мазепина. Из-за санкций Никите запрещено участвовать в гонках на территории Канады, что, по заявлению пилота, «катастрофически снижает» его шансы вернуться в Формулу-1 в 2024 году, как гласят документы.