Никита Мазепин рассказал, какой реакции он ждёт на обращение своего фонда в МОК

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин поделился ожиданиями от обращения своего фонда «Мы выступаем как один» в МОК.
«Мы ждём положительной реакции. Мы говорим о нейтральности, а не о поддержке какой-то из сторон. Наши российские спортсмены являются лидерами в своих видах спорта, и мы бы хотели, чтобы они смогли выступать — в разных странах Евросоюза и не только. Для нас это самое важное.
Никаких контактов с МОК перед созданием этого письма не было. Комитет руководствуется спортивной составляющей, а мы являемся представителями спортсменов. Для нас самое главное, чтобы они объективно рассмотрели нашу заявку.
Готов ли я лично встретиться с Томасом Бахом? Конечно, готов. Главная цель — чтобы наши спортсмены были на международной арене. И если это поможет нашим спортсменам там оказаться, я готов вылететь [ради встречи] туда, куда могу», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
Напомним, сегодня Евросоюз ввёл новые санкции против Никиты Мазепина. Из-за санкций Никите запрещено участвовать в гонках на территории Канады, что, по заявлению пилота, «катастрофически снижает» его шансы вернуться в Формулу-1 в 2024 году, как гласят документы.
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