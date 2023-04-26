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Штайнер рассказал, через сколько гонок задумается о будущем Магнуссена в команде

Штайнер рассказал, через сколько гонок задумается о будущем Магнуссена в команде
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о пилоте команды Кевине Магнуссене, коснувшись также вопроса возможности заключения нового контракта с ним.

«Мы все знаем, на что способен Кевин. Сейчас он не в лучшей форме и находится позади Нико. Однако он рад за команду и знает, что в его распоряжении тоже есть машина, с которой он сможет показывать результаты. Я почти уверен, что он сможет этого добиться. У него есть талант, и раньше у него получалось. Ему просто нужно сделать шаг вперёд и извлечь весь свой потенциал.

Новый контракт? В конце концов, всё зависит от результатов, но на данный момент я довольно спокойно отношусь к этому вопросу. Хочу посмотреть по крайней мере ещё пять гонок, чтобы понять, где мы находимся, а уже затем начать думать об этом», — приводит слова Штайнера Mirror.

Кевин Магнуссен подружился с поросёнком:

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