Формула-1 отказалась от планов по внедрению светодиодных колпаков для колёс в 2024 году

Формула-1 официально отказалась от планов по внедрению светодиодных колпаков для колёс в 2024 году после последней встречи руководителей серии и команд. Об этом сообщает Motorsport.

Идея оснащения автомобилей светодиодными колпаками для отображения дополнительной информации для болельщиков рассматривалась в течение нескольких лет, и в правилах даже была предусмотрена возможность их внедрения в гонки, если технология будет готова.

Ещё во время послесезонных тестов 2021 года в Абу-Даби «Макларен» опробовал систему светодиодной подсветки на своих автомобилях, надеясь, что она может быть использована для того, чтобы помочь болельщикам лучше понять, что происходит во время сессий или гонки.

Но в пересмотренном техническом регламенте на 2024 год правило, подробно описывающее потенциальное внедрение светодиодных систем, было удалено — что официально исключает любую возможность их появления в чемпионате.