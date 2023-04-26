Формула-1 отказалась от планов по внедрению светодиодных колпаков для колёс в 2024 году

Формула-1 официально отказалась от планов по внедрению светодиодных колпаков для колёс в 2024 году после последней встречи руководителей серии и команд. Об этом сообщает Motorsport.
Идея оснащения автомобилей светодиодными колпаками для отображения дополнительной информации для болельщиков рассматривалась в течение нескольких лет, и в правилах даже была предусмотрена возможность их внедрения в гонки, если технология будет готова.
Ещё во время послесезонных тестов 2021 года в Абу-Даби «Макларен» опробовал систему светодиодной подсветки на своих автомобилях, надеясь, что она может быть использована для того, чтобы помочь болельщикам лучше понять, что происходит во время сессий или гонки.
Но в пересмотренном техническом регламенте на 2024 год правило, подробно описывающее потенциальное внедрение светодиодных систем, было удалено — что официально исключает любую возможность их появления в чемпионате.
- 26 апреля 2023
-
15:31
-
15:21
-
15:13
-
14:39
-
14:09
-
14:05
-
13:53
-
13:45
-
12:54
-
12:21
-
11:10
-
10:45
-
10:06
-
00:50
-
00:26
- 25 апреля 2023
-
23:24
-
23:11
-
22:34
-
21:25
-
20:38
-
20:30
-
20:06
-
19:50
-
19:31
-
18:59
-
18:56
-
18:38
-
18:29
-
17:45
-
16:23
-
16:02
-
15:18
-
14:50
-
14:41
-
14:36