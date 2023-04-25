Никита Мазепин рассказал, в каких странах пытается оспорить санкции против себя

Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин рассказал, в каких странах он оспаривает санкции против себя.
«Мы работаем со странами Евросоюза, Великобританией, Канадой. Если не ошибаюсь, я нахожусь под санкциями даже в Черногории! Я не считаю, что это правильно. А в Черногории вообще никогда не был, да и гонок там нет. Знаете, с санкциями есть такой заразительный эффект: кто-то ввёл, и мы тоже введём. Мы с юристами стараемся обосновать, что со спортсменами такого происходить не должно», — сказал Мазепин.
Из-за санкций Никите запрещено участвовать в гонках на территории Канады, что, по заявлению пилота, «катастрофически снижает» его шансы вернуться в Формулу-1 в 2024 году, как гласят документы.
При этом Мазепин отметил, что санкции должны быть отменены срочно, поскольку уже весной и летом начинаются переговоры о потенциальных вакансиях в Формуле-1.
Напомним, в марте 2023 года суд ЕС разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.
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