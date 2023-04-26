Ферстаппен: этап в Баку может получиться хаотичным
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана.
«Баку — очень сложная трасса. Поскольку это городская трасса с длинными прямыми, она даёт нам несколько вариантов того, какие крылья использовать. Кроме того, это будет первый уикенд со спринтом в нынешнем сезоне, что может сделать этап более хаотичным.
Нам нужно просто попытаться хорошо начать этап с первой тренировки. Посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.
Примечательно, что в шести первых Гран-при на трассе в Баку было шесть разных победителей. Макс Ферстаппен одержал здесь одну победу — в прошлом сезоне.
Напомним, Ферстаппен уверенно лидирует в чемпионате мира после трёх первых Гран-при сезона.
Комментарии
- 26 апреля 2023
-
23:53
-
22:09
-
21:52
-
20:44
-
19:54
-
19:24
-
19:04
-
18:48
-
18:00
-
17:34
-
17:20
-
16:41
-
16:16
-
15:58
-
15:31
-
15:21
-
15:13
-
14:39
-
14:09
-
14:05
-
13:53
-
13:45
-
12:54
-
12:21
-
11:10
-
10:45
-
10:06
-
00:50
-
00:26
- 25 апреля 2023
-
23:24
-
23:11
-
22:34
-
21:25
-
20:38
-
20:30
Партнерский контент