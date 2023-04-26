Ферстаппен: этап в Баку может получиться хаотичным

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана.

«Баку — очень сложная трасса. Поскольку это городская трасса с длинными прямыми, она даёт нам несколько вариантов того, какие крылья использовать. Кроме того, это будет первый уикенд со спринтом в нынешнем сезоне, что может сделать этап более хаотичным.

Нам нужно просто попытаться хорошо начать этап с первой тренировки. Посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.

Примечательно, что в шести первых Гран-при на трассе в Баку было шесть разных победителей. Макс Ферстаппен одержал здесь одну победу — в прошлом сезоне.

Напомним, Ферстаппен уверенно лидирует в чемпионате мира после трёх первых Гран-при сезона.