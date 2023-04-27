Эмерсон Фиттипальди обвинил Экклстоуна в спорах по поводу титула чемпиона мира — 2008

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди высказался о спорах вокруг чемпионского титула Формулы-1 2008 года, который выиграл Льюис Хэмилтон, опередив Фелипе Массу на одно очко.
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что знал о подстроенной аварии на Гран-при Сингапура, в результате которой гонку выиграл Фернандо Алонсо. После этого Масса сообщил, что может оспорить титул, так как в случае отмены результатов гонки он стал бы чемпионом.
«Я считаю, что всё это начал Берни Экклстоун. Типичный Берни. Хотел просто создать спор, чтобы создать новости. Безусловно, я был бы рад, если титул выиграл бы Масса, ведь он бразилец. Но если оглядываться назад, в той гонке «Феррари», за которую выступал Масса, допустила ошибку на пит-стопе. То есть результат гонки не сильно бы изменился. Моё мнение таково, что трудно повернуть всё вспять. Хотя я поддержу Фелипе Массу», — цитирует Фиттипальди Mirror.
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