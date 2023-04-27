Алонсо: Хэмилтон — легенда Формулы-1, у него нет слабых мест

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о своих соперниках — Льюисе Хэмилтоне и Максе Ферстаппене.
«Льюис — легенда нашего спорта. Посмотрите на гонку в Австралии — думаю, мы всю гонку были рядом, а отрыв не превышал двух секунд, мы немного игрались с дистанцией.
У Хэмилтона нет слабых мест. Он не допускает ошибок, и он очень жёсткий соперник. Чтобы победить его, каждый раз нужно сделать что-то особенное. С гонщиками именно такого типа больше всего хочется соревноваться.
То же самое и с Максом прямо сейчас. Ферстаппен кажется несокрушимым. У них очень быстрая машина, а Макс не ошибается. Хочется однажды сразиться с таким гонщиком, но в данный момент в его выступлениях сложно найти какие-то слабости. То же самое можно сказать и о Льюисе. Чтобы победить их, нужно провести особенный уикенд. Это явно добавляет мотивации», — приводит слова Алонсо RaceFans.
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