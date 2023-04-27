Алонсо ответил на вопрос о своих отношениях с певицей Тейлор Свифт

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин», испанец Фернандо Алонсо ответил на вопрос про слухи о его отношениях со всемирно известной американской поп-исполнительницей Тейлор Свифт.

«Мне нечего сказать по этому поводу. Я уже ответил, мне больше нечего сказать. Уверен, что нас в Баку ждёт очень сложный формат гонки, так что, думаю, у вас много вопросов об этом», — ответил Фернандо Алонсо с улыбкой на лице.

Ранее Алонсо опубликовал видео в социальных сетях, где он буднично сидит в своём смартфоне — однако поклонники сразу же заметили, что на фоне играет композиция Свифт под названием Carma из её десятого студийного альбома Midnights (2022).

Напомним, в начале апреля стало известно, что Алонсо прекратил отношения со своей девушкой – австрийской телеведущей Андреа Шлагер.