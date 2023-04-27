Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо ответил на вопрос о своих отношениях с певицей Тейлор Свифт

Алонсо ответил на вопрос о своих отношениях с певицей Тейлор Свифт
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин», испанец Фернандо Алонсо ответил на вопрос про слухи о его отношениях со всемирно известной американской поп-исполнительницей Тейлор Свифт.

«Мне нечего сказать по этому поводу. Я уже ответил, мне больше нечего сказать. Уверен, что нас в Баку ждёт очень сложный формат гонки, так что, думаю, у вас много вопросов об этом», — ответил Фернандо Алонсо с улыбкой на лице.

Ранее Алонсо опубликовал видео в социальных сетях, где он буднично сидит в своём смартфоне — однако поклонники сразу же заметили, что на фоне играет композиция Свифт под названием Carma из её десятого студийного альбома Midnights (2022).

Напомним, в начале апреля стало известно, что Алонсо прекратил отношения со своей девушкой – австрийской телеведущей Андреа Шлагер.

Материалы по теме
Алонсо иронично отреагировал на слух о его отношениях с певицей Тейлор Свифт
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023