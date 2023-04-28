Ферстаппен назвал возможную причину поражения в квалификации Гран-при Азербайджана

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1. Ферстаппен уступил две десятые Шарлю Леклеру, завоевавшему поул-позишен.

«Собрать идеальный круг на этой трассе всегда непросто. Во второй попытке мы попытались иначе проехать прогревочный круг — возможно, это сыграло роль. Мы стартуем вторыми и знаем, что машина хороша на длинных отрезках, так что всё не так уж и плохо. Да, хочется стартовать впереди, но нам надо будет обойти одну машину.

Будет интересно посмотреть, что мы сможем сделать в спринте и второй квалификации. Здесь легко ошибиться, посмотрим, чего удастся добиться», — заявил Ферстаппен после квалификации в Баку.