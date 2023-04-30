Хюлькенберг будет стартовать с пит-лейна на Гран-при Азербайджана

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг будет стартовать с пит-лейна на Гран-при Азербайджана из-за смены настроек на болиде. Об этом сообщает «твиттер» команды.

В условиях режима закрытого парка американской команде пришлось поменять настройки на болиде Хюлькенберга. В качестве наказания за это Нико Хюлькенберг будет начинать гонку Гран-при Азербайджана с пит-лейна. Ранее стало известно, что с пит-лейна гонку начнёт пилот «Альпин» Эстебан Окон.

В квалификации к спринту Нико Хюлькенберг показал 12-й результат и не смог пройти в третий сегмент. Ранее Хюлькенберг так же неудачно выступил в основной квалификации, где занял 17-е место.

После трёх этапов Гран-при в текущем сезоне Формулы-1 Нико Хюлькенберг располагается на 10-м месте в общем зачёте пилотов с шестью набранными очками.