Окон чуть не врезался в фотографов в конце гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон чуть не врезался в фотографов на пит-лейне в конце гонки Гран-при Азербайджана.

На последнем круге гонки Гран-при Азербайджана Эстебану Окону пришлось заехать на пит-лейн для смены шин, чтобы избежать дисквалификации. На пути гонщика оказалась группа фотографов и представителей СМИ, которые собрались там, чтобы подготовиться к приезду победителя гонки Серхио Переса.

Сам Окон начинал гонку с пит-лейна из-за нарушений правила закрытого парка. Пилот «Альпин» завершил гонку на 15-й позиции. Победу одержал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес, который днём ранее также выиграл спринт. Вторым финишировал его напарник Макс Ферстаппен, замкнул тройку пилот «Феррари» Шарль Леклер, для которого это первый подиум в сезоне.