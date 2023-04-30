Перес — гений городских трасс Ф-1! Пилоту «Ред Булл» помог соотечественник Ферстаппена

Этап Формулы-1 в Азербайджане с самого начала был достаточно непривычным и странным — новый формат проведения спринтерских уикендов несколько сломал привычный шаблон вещей, однако воскресенье по-прежнему оставалось воскресеньем, и нас почти наверняка должна была ждать увлекательная гонка.

Более того, после не влияющего на стартовые позиции спринта вполне можно было и обрисовать расклад сил. Как показала суббота, даже несмотря на хороший темп «Феррари» на одном круге, на гоночной дистанции «Ред Булл» явно был сильнее, и, если бы не пробоина в боковом понтоне, почти наверняка Перес и Ферстаппен привезли бы мини-дубль в мини-гонке.

Тем не менее, для того чтобы побороться за победу, пилотам «Ред Булл» ещё предстояло выжить на старте в сложнейших первых поворотах в толчее в первых рядах.

Старт прошёл без приключений

И им это удалось: Леклер выиграл старт, но Ферстаппен и Перес сохранили вторую и третью позиции. На этот раз старт прошёл без серьёзных инцидентов, разве что Боттас не поделил третий поворот с Оскаром Пиастри и Алексом Албоном, однако все трое смогли продолжить гонку.

Что до борьбы за лидерство, уже на четвёртом круге при помощи DRS Ферстаппен легко прошёл Леклера на стартовой прямой и практически моментально уехал от монегаска более чем на секунду. К шестому кругу то же самое удалось сделать и Серхио Пересу. «Ред Булл», словно на крыльях, полетел к своему дублю.

На десятом круге случилась и первая авария: Ник де Врис сломал подвеску, вызвав появление машины безопасности. В «Ред Булл» зазвали в боксы Макса Ферстаппена, однако пит-стоп нидерландца прошёл в боевом режиме, в то время как Перес на следующем круге заехал в боксы уже под сейфти-каром. Это позволило Пересу вернуться на трассу лидером, а Макс уступил позицию ещё и Шарлю Леклеру. Много потерял в боксах и Льюис Хэмилтон, проведший свою остановку за пару кругов до появления машины безопасности — семикратный чемпион мира откатился на границу первой десятки.

Единственная машина безопасности сыграла на руку Пересу

На рестарте Перес сохранил лидерство, а Ферстаппену уже к четвёртому повороту удалось выйти на второе место, опередив Леклера. В борьбе за четвёртое место Алонсо удалось опередить Сайнса, достаточно жёстко оттерев его к стене.

Ситуация на трассе стабилизировалась, пелотон растянулся. Позади Льюису Хэмилтону удалось воспользоваться ошибкой Лэнса Стролла и добавить к нескольким отыгранным позициям на рестарте и обгону Расселла ещё один успешный манёвр и выйти на шестое место, отправившись в погоню за Сайнсом, которая, правда, так и не завершилась атакой.

За 14 кругов до конца гонки пелотон потерял ещё одного бойца — из-за технических проблем сошёл с дистанции Чжоу. Китайский пилот просто заехал в боксы, так что это никак не повлияло на ход гонки.

Спокойный финиш

Серхио Перес уверенно довёл гонку до победы, лишний раз подтвердив звание мастера городских трасс. Для мексиканца эта победа стала второй в сезоне и шестой в карьере. Ферстаппен финишировал вторым, принеся «Ред Булл» победный дубль. Компанию им на подиуме составил Шарль Леклер — «Феррари» впервые в сезоне удалось попасть в призовую тройку. Пятёрку сильнейших замкнул испанский дуэт Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса.

В призовую десятку также сумели доехать Хэмилтон, так и не сумевший опередить Сайнса, Стролл, Расселл, Ландо Норрис и Юки Цунода. Пилоты «Макларена» и «Альфа Таури» провели почти всю гонку позади стартовавших на «харде» Окона и Хюлькенберга. Надежды их команд на поздний выезд сейфти-кара не сбылись — француз и немец не получили шанса «сэкономить» пит-стопы.

Гонка получилась не самой увлекательной в нынешнем сезоне, особенно учитывая ожидания от Баку, однако весьма и весьма занимательной с точки зрения результатов. Пересу удалось снова обозначить свои титульные притязания, однако впереди мексиканца ждут не самые подходящие ему стационарные автодромы, за исключением Монако и Сингапура.

Отдельно стоит отметить и хороший результат «Феррари»: на фоне совсем неудачного старта сезона этап в Баку для итальянской команды прошёл весьма и весьма удовлетворительно.

Тем интереснее будет посмотреть на форму команд и пилотов на следующем этапе, который пройдёт в Майами уже на следующей неделе.