Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал победу на Гран-при Азербайджана. Днём ранее гонщик также стал победителем спринта.

«Две победы в Баку? Вообще-то две с половиной. Гонка была трудной, пришлось выдержать прессинг Макса. На первом отрезке мы лучше справились с износом, и, когда выехал сейфти-кар, удалось выйти вперёд. Сегодня мы оба атаковали на пределе, пару раз касались стены, Макс серьёзно подгонял меня, но всё удавалось держать под контролем. Повезло ещё, что передняя правая шина не взорвалась!» — цитирует Переса Sky Sports.

Для Серхио Переса это вторая победа в нынешнем сезоне Формулы-1, он сравнялся по этому показателю с Максом Ферстаппеном. Ранее мексиканец также выиграл этап в Саудовской Аравии.