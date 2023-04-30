«Разочарован собой». Расселл назвал свои ключевые ошибки на Гран-при Азербайджана

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселла дал комментарий по поводу своих ошибок на Гран-при Азербайджана, где он занял восьмое место.

«Я немного разочарован своим выступлением сегодня. Мне удалось очень хорошо стартовать и занять достойную позицию. Я хорошо обошёл Стролла, но затем провалил рестарт. Защищался от Лэнса и чуть не врезался в заднюю часть [машины] Фернандо Алонсо. Затем проехал широко и испортил шины. В конечном счёте именно поэтому Лэнс и Льюис обогнали меня.

Я возьму дополнительное очко за быстрейший круг, но у нас появилась такая возможность только потому, что мы были в плохой позиции. Наш темп, темп «Феррари» и «Астон Мартин» был очень близким, а небольшие различия могут сильно изменить результат. Независимо от того, финишируем ли мы четвёртыми или восьмыми, это далеко не первое место, так что нам есть над чем работать», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».