«Не лучшие слова для мексиканцев». Экс-пилот Ф-1 раскритиковал комментарии Хорнера в Баку

Бывший пилот Формулы-1, голландец Роберт Дорнбос критично отреагировал на комментарии главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера после гонки Гран-при Азербайджана.
Напомним, Хорнер поздравил с победой Серхио Переса, однако отметил, что успех мексиканца стал отчасти стечением обстоятельств, благодаря которому он обошёл напарника Макса Ферстаппена.
«В «Ред Булл» всё крутится вокруг Ферстаппена? Я не согласен с этим, однако слова Хорнера по радио не звучали отлично для мексиканских фанатов. Он поздравил Макса, и в этом был намёк на то, что сезон ещё долгий, и что ему не повезло с сейфти-каром. Таково моё мнение. Очевидно, Хорнер намекал на то, что всё будет хорошо», – приводит слова Дорнбоса Ziggo Sport Totaal.
Ранее чемпион мира Деймон Хилл заявил, что у Ферстаппена могут быть психологические проблемы.
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