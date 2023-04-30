«Почему он говорит это?» Деймон Хилл заподозрил ментальные проблемы у Ферстаппена

Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл высказался о выступлении действующего лидера сезона голландца Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при Азербайджана.

Напомним, Ферстаппен стал вторым в основной квалификации, третьим в спринте и вторым – в гонке, а также отметился скандальным эпизодом с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом, назвав его «придурком».

«Макс был расстроен прошедшей неделей, не так ли? Он немного оступился, у него получилась не лучшая гонка в спринте.

У меня складывается ощущение, что с Максом что-то не так прямо сейчас. Он говорит странные вещи, говорит, что не хочет выступать в гонках после 30 лет или что-то в этом роде. Почему он говорит об этом сейчас, в самый разгар чемпионата? Это странно», – сказал Хилл в эфире Sky Sports.