Кравиц — о словах Хорнера: я вижу их так: «Макс, ты всё ещё наш фаворит на титул»

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц высказался о наблюдениях, которые он почерпнул во время Гран-при Азербайджана.

«Радиообращение Переса мне показалось интересным. Он сказал: «Смотрите, ребята, мы всё ещё в борьбе». Это звучало так, будто Серхио разговаривал только со своим инженером и механиками, но не с остальной командой.

Он говорил: «Мы всё еще в борьбе, и у нас не должно быть проблем, как в Мельбурне. Мы всё ещё можем выиграть этот чемпионат». Затем на пит-стопе слово взял Хорнер, и показалось, что он обнадёживает Макса по радио: «Неважно, Чеко повезло с машиной безопасности, но это долгий, очень долгий сезон».

Для меня, как и для любого здравомыслящего человека, это звучит так, как будто Хорнер говорит Максу: «Послушай, не волнуйся, ты всё ещё наш фаворит на титул», — приводит слова Кравица Crash.net.

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