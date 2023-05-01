Хюлькенберг: машина безопасности не появилась, а это было нужно для нашей стратегии

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о выступлении на Гран-при Азербайджана, где он показал 17-й результат.

«Это была тяжёлая работа — я был сосредоточен и сконцентрирован. Всё было хорошо в течение 40 кругов или около того, а затем в конце, к сожалению, шины начали изнашиваться довольно быстро.

Машина безопасности не появилась, а это то, что нам было нужно при той стратегии, которой мы придерживались. Тем не менее это был хороший урок. Мы выбрали старт с пит-лейна и полностью изменили настройки на более традиционные. Мы научились чему-то положительному и теперь переходим к Майами, где, я думаю, мы будем более конкурентоспособны», — приводит слова Хюлькенберга GPToday.

После трёх этапов Гран-при в текущем сезоне Формулы-1 Нико Хюлькенберг располагается на 10-м месте в общем зачёте пилотов с шестью набранными очками.