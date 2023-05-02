Тото Вольф прочитает курс лекций в Гарвардской школе бизнеса

Руководитель гоночной команды «Мерседес» Тото Вольф стал научным сотрудником Гарвардской школы бизнеса, где выступит в качестве приглашённого лектора с профессором Анитой Эльберс.
Сообщается, что Вольф расскажет студентам о лидерстве, личной эффективности и организационной культуре.
В 2021 году у Аниты Эльберс на протяжении всего сезона Формулы-1 был доступ к «Мерседесу», что позволяло ей наблюдать за подготовкой к гонкам и самими заездами, а также анализировать выступления. В итоге профессор оформила наблюдения в тематическое исследование «Тото Вольф и команда «Мерседес» в Формуле-1».
В январе 2024 года Вольф вместе с Эльберс прочитает курс лекций «Мерседес» в Формуле-1: Руководство высокоэффективной командой».
«Для меня большая привилегия и честь поработать с молодыми умами Гарварда. Каждый раз, когда я переступаю порог кампуса, меня вдохновляют амбиции студентов, и я ухожу с воодушевлением благодаря особой атмосфере, которую они создают с выдающимися преподавателями», — цитирует Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
- 2 мая 2023
-
19:21
-
18:59
-
17:59
-
17:52
-
16:10
-
14:55
-
14:06
-
13:25
-
13:08
-
13:00
-
12:36
-
12:35
-
12:10
-
11:22
-
11:02
-
10:10
-
00:34
- 1 мая 2023
-
23:46
-
22:51
-
22:39
-
21:36
-
21:18
-
20:41
-
20:34
-
19:47
-
19:40
-
19:37
-
18:49
-
18:20
-
16:53
-
15:58
-
15:57
-
15:30
-
14:59
-
14:35