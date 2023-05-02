Тото Вольф прочитает курс лекций в Гарвардской школе бизнеса

Руководитель гоночной команды «Мерседес» Тото Вольф стал научным сотрудником Гарвардской школы бизнеса, где выступит в качестве приглашённого лектора с профессором Анитой Эльберс.

Сообщается, что Вольф расскажет студентам о лидерстве, личной эффективности и организационной культуре.

В 2021 году у Аниты Эльберс на протяжении всего сезона Формулы-1 был доступ к «Мерседесу», что позволяло ей наблюдать за подготовкой к гонкам и самими заездами, а также анализировать выступления. В итоге профессор оформила наблюдения в тематическое исследование «Тото Вольф и команда «Мерседес» в Формуле-1».

В январе 2024 года Вольф вместе с Эльберс прочитает курс лекций «Мерседес» в Формуле-1: Руководство высокоэффективной командой».

«Для меня большая привилегия и честь поработать с молодыми умами Гарварда. Каждый раз, когда я переступаю порог кампуса, меня вдохновляют амбиции студентов, и я ухожу с воодушевлением благодаря особой атмосфере, которую они создают с выдающимися преподавателями», — цитирует Вольфа пресс-служба «Мерседеса».