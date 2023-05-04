Боттас: нам необходимо как можно быстрее улучшить производительность

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался по поводу производительности команды в нынешнем сезоне.

«Сейчас с точки зрения производительности бороться за первую десятку очень сложно. Тем не менее мы должны сохранять спокойствие и не терять концентрацию на том, что нам нужно делать. Сезон ещё длинный, и у нас есть возможность переломить ситуацию. Нам необходимо как можно быстрее улучшить производительность», — приводит слова Боттаса RaceFans.

На прошедшем Гран-при Азербайджана Боттас занял 18-е место. Его напарник по команде Гуаньюй Чжоу сошёл с трассы. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.