«Свободная практика — их момент». Алонсо высмеял «Альпин» на тренировке в Майами

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо посмеялся над действиями своего бывшего напарника Эстебана Окона во время второй тренировки на Гран-при Майами.
Во время сессии Окон заблокировал Алонсо на круге, и испанец отреагировал на ситуацию в разговоре с гоночном инженером.
«Альпин» борется в свободной практике! Да, Окон не ушёл с дороги, но тренировка — это их момент, так что всё хорошо», — приводит слова Алонсо PlanetF1.
Фернандо Алонсо ранее выступал за «Альпин», и у него нередко возникали конфликтные ситуации с Эстебаном Оконом. По окончании прошлого сезона Алонсо покинул «Альпин» и подписал контракт с «Астон Мартин».
В нынешнем сезоне Алонсо трижды занимал третье место по итогам Гран-при. Испанец располагается на третьей строчке в общем зачёте пилотов с 60 очками. Пилоты «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли, в свою очередь, набрали по четыре очка и занимают 13-е и 14-е места соответственно.
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