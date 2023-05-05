Алонсо поддержал решение ФИА о сокращении зон DRS на Гран-при Майами

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал решение ФИА о сокращении зон DRS на предстоящем Гран-при Майами.
«В прошлом году здесь было легче всего, видимо, поэтому ФИА сократила зону DRS. В Баку она была одной из самых лёгких в прошлом году, поэтому они и там сократили DRS.
Я слышал, что Льюис Хэмилтон говорил, что DRS была слишком короткой, и думаю, что это так из-за их высокой прижимной силы. Для «Ред Булл» она была слишком длинной. На стартовой прямой Макс Ферстаппен обогнал Шарля Леклера, и тот открылся для торможения снаружи в первом повороте. Так что если брать одну машину, то DRS был слишком долгим. Если взять другую машину, то слишком коротким.
Так что я думаю, что это решение, которое сделала ФИА после просмотра прошлогодних гонок. Баку и Майами были на высоте с точки зрения обгонов, это было легко», — приводит слова Алонсо Motorsport.
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