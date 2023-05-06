Вольф: новый контракт с Хэмилтоном — вопрос времени

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о переговорах с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном по поводу нового контракта с командой.

Действующее соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце текущего сезона.

«Мы работаем вместе уже 11 лет. Каждый раз, когда мы говорим о контракте Хэмилтона, уходят месяцы на размышления и обсуждения о том, где мы сейчас находимся и что происходит. Нет никаких сложных переговоров по контракту. Мы просто вписываем цифры, работаем над соглашением. Эта работа ещё не завершена. Мы обмениваемся электронными письмами и в конце концов подпишем контракт, это вопрос времени», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон впервые в карьере не смог выиграть ни одного этапа Гран-при за год.