Хэмилтон проигрывает Расселлу все квалификации. Чемпиону Ф-1 пора на покой?

Гран-при Азербайджана в предстоящие выходные станет четвёртым этапом Формулы-1 сезона-2023, и в каждый из предыдущих уикендов Льюис Хэмилтон уступал Джорджу Расселлу в квалификации. Неужели Льюис теряет форму и уже не способен угнаться за молодым напарником?

Попробуем проанализировать прошедшие квалификации и разобраться в причинах проблем Хэмилтона.

3-0 в пользу Расселла

На первом этапе сезона в Бахрейне гонщиков «Мерседеса» разделили 0,044 секунды — минимальный разрыв говорит о том, что оба пилота выжали из техники максимум, на который она способна, тем не менее счёт в пользу Расселла. Зато уже в Джидде Джордж квалифицировался четвёртым и был на 0,366 секунды быстрее Льюиса. Причём тогда Хэмилтон не смог прибавить во второй попытке — и к тому же потерял её из-за нарушения границ трассы.

Свою неудачу экс-чемпион в первую очередь объяснял тем, что использовал иные, по сравнению с напарником, настройки — что действительно так. Правда, затем Льюис добавил, что не чувствует за рулём «связи» с W14 — и именно это стало главной причиной отставания. Уже на торможении к связке первого-второго поворотов из-за возникшей недостаточной поворачиваемости Хэмилтон потерял время относительно напарника и позже утопил педаль газа в пол на выходе. На одном лишь первом секторе Льюис уступил Джорджу более 0,2 секунды.

В Джидде Хэмилтону не хватало уверенности за рулём Фото: Peter Fox/Getty Images

В то же время настройки действительно были разными. В отдельных поворотах минимальная скорость Хэмилтона была выше, чем у Расселла (например, в 22-м разница составила 8 км/ч), однако Джордж быстрее открывал газ на выходе и достигал более высокой максимальной скорости. Другими словами, машина Льюиса генерировала больше прижимной силы, но из-за этого уступала на разгоне и в конце прямых. Вероятно, регулировки машины № 44 действительно были ошибочными — в тренировках экс-чемпиону не хватало сцепления на передней оси, а в квалификации его, похоже, было слишком много. Так или иначе, Расселл проехал свой круг лучше.

В Мельбурне же ситуация была обратная: на этот раз более высокой максимальной скорости достигала машина Хэмилтона, в то время как Расселл быстрее проезжал повороты. Например, в связке шестого-седьмого поворотов Джордж был на 10 км/ч быстрее и к восьмому повороту опережал напарника на 0,26 секунды. Зато в зоне DRS между восьмым и девятым «максималка» Льюиса составила 324 км/ч против 320 км/ч у Расселла, а к точке торможения разрыв между ними сократился до 0,1 секунды. По итогам круга преимущество №63 составило 0,136 секунды.

Хэмилтону необходимо прибавлять

В Австралии Льюис выбрал настройки с прицелом на гонку — за счёт более высокой максимальной скорости ему проще было бы опережать соперников в зонах DRS. В то же время в Джидде британцу явно не хватало уверенности, что и могло стать одной из причин изменения регулировок и проблем с недостаточной поворачиваемостью. Экс-чемпион не скрывает, что не чувствует уверенности в машине, и, похоже, Расселлу с такими проблемами справляться проще.

Но говорить, что Льюис теряет форму, всё-таки преждевременно. В Бахрейне, проиграв Расселлу квалификацию, Хэмилтон вышел вперёд уже на старте, а в Австралии без видимых проблем поддерживал его темп. К концу первого круга Джордж оторвался от пелотона на 2,4 секунды, но уже к концу второго разрыв сократился до 1,3, а к концу третьего — до 0,7.

В Мельбурне разрыв между Расселлом и Хэмилтоном был минимальным Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Тем не менее постоянные поражения в квалификациях это всё равно плохая новость для Хэмилтона. Даже если в протоколах «Мерседесы» разделяют считаные сотые, сухой квалификационный счёт будет ещё сильнее бить по уверенности Льюиса, и тем самым провоцировать его на новые эксперименты с настройками, и создавать дополнительные проблемы, если машина окажется недостаточно послушной.

Добавим лишь, что в начале сезона Льюис традиционно смотрится не так здорово, как ближе к концу. Например, в 2017–2021 годах именно в первых гонках сезона Боттасу удавалось держаться ближе к напарнику. Однако в сезоне-2022 в 10 первых квалификациях счёт у пилотов «Мерседеса» был 5-5. Более показательной динамика внутри «Мерседеса» будет ближе к середине сезона, но, как ни крути, Хэмилтону необходимо прибавлять.