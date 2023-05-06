Хюлькенберг — об аварии в Майами: просто захотелось многого слишком рано

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался об аварии в первой тренировке на Гран-при Майами, а также поделился ощущениями от трассы.

«Это была ненужная авария. Просто захотелось многого слишком рано. Это был мой первый заезд на этой трассе, и в третьем повороте было немного сложно. Кажется, на этой трассе есть одна траектория, где сцепление хорошее. Если немного сойти, оно резко исчезает. В этом смысле неприятная и сложная трасса — на ней легко ошибиться.

Во второй тренировке нам удалось проявить себя лучше. Я неплохо себя чувствую, ожидаю сложную и динамичную квалификацию. Но я чувствую, что мы будем конкурентоспособны. По сравнению с Баку тут совсем другие ощущения. Другие настройки, сложно сравнивать», — цитирует Хюлькенберга Speedweek.