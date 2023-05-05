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В «Хаасе» рассказали о ремонте болида Хюлькенберга после аварии на тренировке в Майами

В «Хаасе» рассказали о ремонте болида Хюлькенберга после аварии на тренировке в Майами
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Сегодня, 5 мая, на Международном автодроме Майами состоялась первая тренировка Гран-при Майами, который проходит с 5 по 7 мая. Во время сессии пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг ударился о барьер передней частью болида, в результате чего практика была прервана красными флагами.

Авария Нико Хюлькенберга

Авария Нико Хюлькенберга

На момент остановки Хюлькенберг находился на втором месте в протоколе.

«Как только машина Нико Хюлькенберга вернётся в гараж, команда начнёт ремонтные работы, чтобы подготовить болид к выезду на трассу на вторую тренировку», — сообщила пресс-служба американской команды.

Лучший результат по итогам первой тренировки показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым, а замкнул тройку лучших гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Нико Хюлькенберг в итоге показал девятый результат. Вторая тренировка начнётся в 00:30 мск.

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