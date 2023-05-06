Фото: Илон Маск и Джефф Безос посетили Гран-при Майами

Звёздные американские предприниматели Илон Маск и Джефф Безос посетили проходящее в Майами Гран-при Формулы-1.
Маск стал гостем действующих фаворитов сезона, австрийского коллектива «Ред Булл». Безос же посетил «Макларен».
Формула-1. Гран-при Майами. Вторая пятничная тренировка
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:27.930
2. Карлос Сайнс «Феррари» +0.385
3. Шарль Леклер «Феррари» +0.468
4. Серхио Перес «Ред Булл» +0.489
5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.730
6. Ландо Норрис «Макларен» +0.811
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.928
8. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1.000
9. Эстебан Окон «Альпин» +1.007
10. Александер Албон «Уильямс» +1.116
11. Пьер Гасли «Альпин» +1.168
12. Кевин Магнуссен «Хаас» +1.241
13. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1.251
14. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1.259
15. Джордж Расселл «Мерседес» +1.286
16. Оскар Пиастри «Макларен» +1.409
17. Нико Хюлькенберг «Хаас» +1.463
18. Юки Цунода «Альфа Таури» +1.683
19. Ник де Врис «Альфа Таури» +1.998
20. Логан Сарджент «Уильямс» +2.108
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