Дженсон Баттон прокомментировал аварию Шарля Леклера в квалификации
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Чемпион мира 2009 года, а ныне телевизионный эксперт Дженсон Баттон прокомментировал аварию гонщика «Феррари» Шарля Леклера в конце квалификации Гран-при Майами. Из-за этой аварии монегаск будет стартовать в воскресной гонке только с седьмой позиции.
«У Шарля была проблема в последней шпильке, из-за чего он организовал давление на себя самого: было необходимо проехать хороший круг в конце сессии. Было похоже, что он пилотирует на 101 процент, немного за пределом. В шестом повороте все четыре колеса его машины оказались на бордюре, так что этот круг все равно не позволил бы ему добиться желаемого. Ну а затем он просто потерял заднюю часть болида. Игра окончена», — приводит слова Баттона Sky Sports.
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