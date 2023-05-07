Дженсон Баттон прокомментировал аварию Шарля Леклера в квалификации

Чемпион мира 2009 года, а ныне телевизионный эксперт Дженсон Баттон прокомментировал аварию гонщика «Феррари» Шарля Леклера в конце квалификации Гран-при Майами. Из-за этой аварии монегаск будет стартовать в воскресной гонке только с седьмой позиции.

«У Шарля была проблема в последней шпильке, из-за чего он организовал давление на себя самого: было необходимо проехать хороший круг в конце сессии. Было похоже, что он пилотирует на 101 процент, немного за пределом. В шестом повороте все четыре колеса его машины оказались на бордюре, так что этот круг все равно не позволил бы ему добиться желаемого. Ну а затем он просто потерял заднюю часть болида. Игра окончена», — приводит слова Баттона Sky Sports.