Хэмилтона и Магнуссена вызвали к судьям для расследования инцидента в квалификации

Стюарды Гран-при Майами Формулы-1 решили провести расследование опасного инцидента, произошедшего в первом сегменте квалификации между датским пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном и британским гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в 17-м повороте.

Оба гонщика не находились на быстрых кругах, но при этом Магнуссен почти остановился, чтобы создать зазор от соперников перед началом круга. В то же время Хэмилтон быстро приблизился к болиду «Хааса» и лишь в последний момент сумел отвернуть вправо, чтобы избежать аварии. При этом Льюис даже коснулся отбойника передним антикрылом. Теперь судьи хотят расследовать данный инцидент. Общение с пилотами должно было начаться в 0:30 мск.

В квалификации Гран-при Майами Кевин Магнуссен показал четвёртый результат, а Льюис Хэмилтон стал только 13-м.