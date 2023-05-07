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Магнуссен назвал свою цель на гонку после четвёртого результата в квалификации

Магнуссен назвал свою цель на гонку после четвёртого результата в квалификации
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Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Майами Формулы-1. Напарник Магнуссена по команде Нико Хюлькенберг начнёт воскресную гонку с 12-го места.

«Завтра я хочу попасть в топ-10. Очень легко витать в облаках на фоне энтузиазма после четвёртой позиции, но нужно признать, что нам немного повезло. Однако у нас может быть темп, чтобы финишировать восьмыми, десятыми, ну или вроде того. Есть много быстрых машин, так что необходимо провести очень хорошую гонку, чтобы набрать очки», — приводит слова Магнуссена FormulaPassion со ссылкой на Sky Sports.

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