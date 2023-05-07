Алонсо: в прошлом сезоне мой напарник смотрел на меня как на главную мишень

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, что для любой команды важно, чтобы между напарниками были хорошие отношения.

«Мы боремся с крупными командами, такими как «Феррари» и «Мерседес», и нужно набирать очки вместе. Да, в Баку я пытался помочь Строллу, но и он очень умный гонщик. И я думаю о нём как о своём напарнике. В Баку вы видели, что мы говорили с ним о работе с шинами, и Лэнс сказал, что не будет меня атаковать.

В прошлом году всё было наоборот. Мой напарник Эстебан Окон смотрел на меня как на главную мишень. Это не шло команде на пользу. Так что и Стролл играет важную роль в наших с ним хороших отношениях», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Фернандо Алонсо покинул «Альпин» по окончании прошлого сезона и подписал контракт с «Астон Мартин».