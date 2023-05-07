Алонсо: постараемся пройти Чеко в первом повороте

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящей гонки на Гран-при Майами. Испанец будет стартовать со второй позиции.

«Обычно воскресенье — наш день. У нас хороший износ шин, хороший гоночный темп, но в субботу у нас возникают трудности. У нас сильная оппозиция. «Феррари» была сильна в этот уикенд, в Баку их машина получила изменения. Очевидно, Ферстаппен быстро вернётся в гонку, так что нам нужно будет почаще смотреть в зеркала.

Мы будем заниматься своей гонкой, постараемся заработать как можно больше очков. У наших главных конкурентов из «Мерседеса» сложный уикенд, и надо набрать очков больше, чем они. Не думаю, что мы должны стремиться к победе, особенно видя, как проходит наш уикенд. Думаю, даже на подиум подняться будет непросто.

Мы в привилегированном положении. Никто не ждал нас в такой ситуации, а мы принимаем каждый круг в гонке как подарок. Мы постараемся обогнать Чеко Переса в первом повороте, потому что нам нравится лидировать, даже если это всего несколько кругов. А потом мы займём позицию, которой заслуживаем. Если пятое место — значит, пятое. Седьмое так седьмое. Если окажемся на подиуме — фантастика. Но я жду тяжёлую гонку», — приводит слова Алонсо Racefans.