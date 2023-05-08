Хэмилтон и Расселл не сошлись во мнении о представлении пилотов под музыку на ГП Майами

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл не сошлись во мнении относительно церемонии представления пилотов на Гран-при Майами. Примерно за полчаса до старта имена гонщиков под музыку оркестра называл исполнитель LL Cool J. Расселл нашёл процедуру несколько неуместной, а Хэмилтону она понравилась.
«У всех разные характеры. Думаю, это американский способ ведения дел. Лично мне, пожалуй, это не нравится. Но знаете, это всего лишь моё частное мнение. Я здесь для того, чтобы участвовать в гонках. Я здесь не ради шоу. Я пилот. Моя цель – побеждать. Это отвлекает, потому что, знаете ли, мы полчаса были на стартовой решётке в наших комбинезонах, и всё это на солнце. Не думаю, что в каком-то другом спорте происходит подобное. Мы открыты для изменений, но как мне кажется, не хотели бы видеть это каждый уикенд», — приводит слова Расселла Motorsport Week.
«А я думаю, это круто, что спорт постоянно развивается, и организаторы не стали просто повторять то же самое, что делали в прошлом году. Они пробуют что-то новое и всегда пытаются улучшить шоу. Я полностью поддерживаю это. Боже, я вырос, слушая LL Cool J. Это круто», — сказал Хэмилтон.
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