Расселл поблагодарил Хэмилтона за пропуск без борьбы и оценил свой обгон Сайнса

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Майами Формулы-1.
«Эта гонка принесла мне удовлетворение. После сложностей в квалификации сегодня день был для нас более нормальным. Заслуженный финиш на четвёртом месте и впереди „Феррари“ — это максимум, которого мы могли добиться. Сражение с Карлосом Сайнсом принесло мне истинное наслаждение. Я провёл хороший обгон, при котором нужна была решительность для атаки с грязной стороны трассы вне траектории.
Спасибо Льюису за то, что позволил мне проехать и сосредоточиться на своей гонке, ведь сегодня мы участвовали в разных сражениях. У нас очень хорошие отношения, и мы хотим только лучшего для команды. Ради этого мы и работаем.
Несмотря на сегодняшний позитив, мы знаем, что у нас впереди ещё много работы. Нам нужно добиться существенного прогресса, чтобы сократить отставание от «Ред Булл», — приводит слова Расселла Sky Sports.
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