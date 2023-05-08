«Мы были слишком непоследовательны». Вассёр остался недоволен итогами гран-при Майами

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился выводами по итогам Гран-при Майами.
«Первый отрезок прошел хорошо для Карлоса. Он проиграл пять секунд в первом отрезке, а затем 25 секунд во втором отрезке. Мы были слишком непоследовательны в работе с нашими машинами от одного круга к другому. Нам нужно понять, почему так произошло.
Первый отрезок на средних шинах Карлос провёл хорошо, и эта часть гонки прошла для него нормально. С Шарлем всё было наоборот. Он хорошо выглядел в некоторых моментах во втором отрезке, но в первой части гонки ему было гораздо труднее.
Поэтому мы должны очень внимательно посмотреть на этот уик-энд. Есть несколько положительных моментов, учитывая темп, который был в квалификации. Однако в воскресенье мы были слишком непоследовательны, и этого оказалось недостаточно. Нам нужно понять, почему темп так сильно колебался туда-сюда», — приводит слова Вассёра Racingnews365.
Напомним, пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс по итогам гонки Гран-при Майами заняли седьмое и пятое места соответственно.
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