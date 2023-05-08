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Фото: Илон Маск встретился с президентом ФИА на Гран-при Майами

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем прокомментировал присутствие всемирно известного американского предпринимателя Илона Маска на этапе Формулы-1, прошедшем на минувших выходных в Майами (США).

«Было приятно встретиться с Илоном Маском на Гран-при Майами и обсудить наши совместные усилия по борьбе с абьюзом в интернете», – написал бен Сулайем в социальных сетях.

Фото: из личного архива Мохаммеда бен Сулайема

Гран-при Майами. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +5.384.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +26.305.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +33.229.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +42.511.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51.249.

7. Шарль Леклер («Феррари») +52.998.

8. Пьер Гасли («Альпин») +55.670.

9. Эстебан Окон («Альпин») +58.123.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:02.945.

Ранее в интервью Маск предложил провести необычную гонку Формулы-1.