Алонсо рассказал, как он наблюдал за обгоном в исполнении Стролла на Гран-при Майами
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, как он наблюдал за обгоном гонщика «Уильямса» Алекса Албона напарником по команде Лэнсом Строллом на Гран-при Майами.
«На этих трассах мы можем следить за тем, что происходит в гонке, с помощью экранов на стадионе во время медленных поворотов. Поэтому было легко следить за некоторыми моментами гонки.
Я видел, как Стролл обгонял Албона, мне было просто интересно, на какой позиции он тогда находился. Это была немного неожиданная одинокая гонка для нас. Мы думали, что она получится более сложной», — приводит слова Алонсо Racingnews365.
Напомним, сам Алонсо финишировал на Гран-при Майами третьим. Для 41-летнего испанца это четвёртый подиум в четырёх первых гонках сезона.
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