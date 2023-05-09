Алонсо рассказал, как он наблюдал за обгоном в исполнении Стролла на Гран-при Майами

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, как он наблюдал за обгоном гонщика «Уильямса» Алекса Албона напарником по команде Лэнсом Строллом на Гран-при Майами.

«На этих трассах мы можем следить за тем, что происходит в гонке, с помощью экранов на стадионе во время медленных поворотов. Поэтому было легко следить за некоторыми моментами гонки.

Я видел, как Стролл обгонял Албона, мне было просто интересно, на какой позиции он тогда находился. Это была немного неожиданная одинокая гонка для нас. Мы думали, что она получится более сложной», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

Напомним, сам Алонсо финишировал на Гран-при Майами третьим. Для 41-летнего испанца это четвёртый подиум в четырёх первых гонках сезона.