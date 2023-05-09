Босс «Альпин» привел в пример своей команде «Астон Мартин»

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси высказался о руководителе команды Отмаре Зафнауэре и его задачах, а также привел в пример «Астон Мартин».

«Мне нужно, чтобы команда осознавала, что они должны делать. Это зависит не от меня, а от них. Это их ответственность. Зафнауэр отвечает за выступление команды, это его работа. Здесь нечего прятаться, Отмар был привлечён, чтобы направлять команду в течение этого и следующих сезонов к поставленным целям, которые заключаются в том, чтобы прогрессировать и попадать на подиум.

Так что его миссия в том, чтобы изменить ситуацию и привести команду к желаемому результату. У каждого есть определённый кредит доверия, которым вы управляете. В спорте вы не можете часто терпеть неудачи. Зафнауэр очень способный, но перед ним стоит большая задача. Мы не можем прятаться за оправдание в виде нехватки ресурсов. Насколько я знаю, в «Астон Мартин» инженеров меньше, чем у нас. У них нет собственной аэродинамической установки, их завод сейчас не работает. Они получили импульс к развитию, привлекая нужных людей. Так что всё зависит от креативности и эффективности. Таковы правила игры, так что я не признаю отговорку о нехватке ресурсов», — цитирует Росси The Race.