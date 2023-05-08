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Руководитель «Альпин» прокомментировал жёсткую критику от главы команды

Руководитель «Альпин» прокомментировал жёсткую критику от главы команды
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр прокомментировал жёсткое высказывание главы французской команды Лорана Росси о результатах команды в начале сезона.

«Послушайте, мы плохо выступили в Баку, в Австралии гонщики столкнулись друг с другом, а в первой гонке у нас было огромное количество штрафов, начиная с того, что Эстебан оказался не на своём месте.

Начало сезона не было гладким — не знаю, может быть, поэтому он и сделал эти комментарии. Но я должен их прочитать. Всё, что мы можем сделать, когда у нас возникают такие проблемы, как в Баку — найти и понять первопричину произошедшего и убедиться, что мы ввели в действие процессы или людей, которые обеспечат, чтобы это не повторилось», — приводит слова Зафнауэра Racingnews365.

Напомним, ранее глава «Альпин» Лоран Росси раскритиковал свою команду и обвинил её в дилетантстве.

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