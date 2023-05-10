«Мы работаем на другой рынок». Хорнер – о представлении гонщиков Ф-1 под музыку

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об эпизоде Гран-при Майами, который привлёк внимание общественности на минувших выходных. Напомним, перед стартом гонки пилоты были представлены зрителям под музыку, на что сами спортсмены отреагировали неоднозначно.

«Если это идёт на пользу бизнесу – ладно. Не нужно напоминать, что мы работаем на другой рынок. Можно увидеть, что пилотам было неловко — по крайней мере, некоторым из них. Если говорить об охвате новой аудитории, то это работа промоутеров. Меня больше интересует момент, когда гаснут огни.

Сейчас проводится немало экспериментов. США – новый рынок, и здесь спорт имеет свои особенности. Вы не увидите гонщиков, выходящих из дыма, в Сильверстоуне», – приводит слова Хорнера издание RaceFans.