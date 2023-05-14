Магнуссен: «Хаас» хочет сделать такой же шаг вперёд, как «Астон Мартин»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мнением о нынешнем положении команды и выразил надежду на то, что американский гоночный коллектив сможет прибавить.

«Каждый год мы говорим о повысившейся плотности пелотона, и в этом году Формула-1 сделала ещё один шаг в этом направлении. В этом году, чтобы оказаться на седьмом-восьмом месте, нужно делать всё правильно, потому что для этого нужно быть лучшим среди остальных. А ещё одна команда поднялась в этом сезоне ближе к лидерам и меня удивил такой прогресс.

Мы знали, что «Хаас» тоже сделает шаг вперёд с новой машиной, и мы видим это на трассе. У нас есть скорость, на которую мы рассчитывали. Но и другие команды тоже поработали хорошо, поэтому мы всё ещё в средней группе. Конечно, хочется быть ближе к лидерам. Хочется сделать такой же шаг вперёд, как «Астон Мартин». Это то, к чему надо стремиться», — цитирует Магнуссена Racefans.