Зафнауэр назвал цель для «Альпин» на сезон-2023
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр заявил, что минувший Гран-при Майами стал образцово-показательным для команды, а также наметил цель на остаток сезона. Напомним, Пьер Гасли финишировал в гонке восьмым, Эстебан Окон – девятым.
«Если сравнивать с Баку, то этап в Майами стал шагом в правильном направлении. Нам нужно повторить этот же результат, однако в следующий раз навязать большую конкуренцию.
Если мы сможем набирать очки двумя машинами в каждом Гран-при, а иногда и подниматься чуть выше, то это будет успех. Всё сложится воедино», – приводит слова Зафнауэра издание Racingnews365.
Ранее исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси в очередной раз критично высказался о Зафнауэре на посту руководителя.
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