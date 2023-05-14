Зафнауэр назвал цель для «Альпин» на сезон-2023

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр заявил, что минувший Гран-при Майами стал образцово-показательным для команды, а также наметил цель на остаток сезона. Напомним, Пьер Гасли финишировал в гонке восьмым, Эстебан Окон – девятым.

«Если сравнивать с Баку, то этап в Майами стал шагом в правильном направлении. Нам нужно повторить этот же результат, однако в следующий раз навязать большую конкуренцию.

Если мы сможем набирать очки двумя машинами в каждом Гран-при, а иногда и подниматься чуть выше, то это будет успех. Всё сложится воедино», – приводит слова Зафнауэра издание Racingnews365.

Ранее исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси в очередной раз критично высказался о Зафнауэре на посту руководителя.