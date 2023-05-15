Зайдль намерен пригласить Себастьяна Феттеля в «Ауди» в 2026 году

Генеральный директор «Заубера» Андреас Зайдль намерен пригласить немца Себастьяна Феттеля в «Ауди», которая в 2026 году будет выступать в Формуле-1. Об этом информирует Formula Passion со ссылкой на Blick.

Сообщается также, что, если вариант с Феттелем не сработает, «Ауди» может постараться заключить соглашение с испанским гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом.

Напомним, в конце октября прошлого года в «Ауди» анонсировали начало сотрудничества с «Заубером», который выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». Кооперация начнётся с сезона-2026.

Феттель является четырёхкратным чемпионом мира. Себастьян начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. После сезона 2022 года он принял решение завершить карьеру.

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