Глава RDS GP — об иностранных гонщиках: с Запада есть желающие, но их свои не пускают
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Руководитель Российской Дрифт Серии RDS GP Дмитрий Добровольский рассказал, как на его чемпионат влияют санкции, связанные с событиями на Украине. В частности, Добровольский высказался об участии в RDS GP иностранных гонщиков.
«Все эти ограничения, которые сейчас есть, они на самом деле для нас только в плюс. RDS GP всё равно остаётся международным чемпионатом, у нас участвуют спортсмены не только из ближнего, но и из дальнего зарубежья. Сейчас все наши планы как раз направлены на расширение пула участников из дальних стран. Они, конечно, больше южнее и восточнее, чем западнее, но тем не менее. Оттуда тоже есть желающие, но пока их свои не пускают», — передаёт слова Добровольского корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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