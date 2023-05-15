Глава RDS GP — об иностранных гонщиках: с Запада есть желающие, но их свои не пускают

Руководитель Российской Дрифт Серии RDS GP Дмитрий Добровольский рассказал, как на его чемпионат влияют санкции, связанные с событиями на Украине. В частности, Добровольский высказался об участии в RDS GP иностранных гонщиков.

«Все эти ограничения, которые сейчас есть, они на самом деле для нас только в плюс. RDS GP всё равно остаётся международным чемпионатом, у нас участвуют спортсмены не только из ближнего, но и из дальнего зарубежья. Сейчас все наши планы как раз направлены на расширение пула участников из дальних стран. Они, конечно, больше южнее и восточнее, чем западнее, но тем не менее. Оттуда тоже есть желающие, но пока их свои не пускают», — передаёт слова Добровольского корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.