Инженер «Феррари»: мы в точности определили, в чём заключается проблема болида

Гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа заявил, что команде удалось установить причину низкого гоночного темпа и повышенного износа шин, чем на протяжении всего сезона были недовольны пилоты Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
«Мы в точности определили, в чём заключаются проблемы, и их нужно оценить количественно. Можно сказать, что мы уловили определённые различия [c машиной «Ред Булл»]. Вероятно, мы пока не понимаем, как они проявляются, но это то, с чем мы сейчас разбираемся и пытаемся понять, на что сместить фокус, чтобы вернуть гоночный темп.
Должны ли мы делать шаг назад в квалификации? Зачастую гонка определяется в квалификации, так что мы не можем упускать её из виду, но, очевидно, важно понять, как поднять гоночный темп, в котором «Ред Булл» крайне хороши, особенно на прямых и с DRS», – приводит слова Клиа издание Autosport.
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